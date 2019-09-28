كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية: لا يجب فرض مواعيد نهائية على اللجنة الدستورية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بأن اللجنة الدستورية السورية المنشأة حديثًا يجب ألا تواجه أي مواعيد نهائية مفروضة أو جداول زمنية قد تؤثر على أنشطتها.

وقال الوزير، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يجب فرض أي مواعيد أو جداول زمنية على اللجنة. كل خطوة يتم اتخاذها يجب أن تكون حكيمة ومستنيرة لأن الدستور هو خطوة أساسية في تحديد مستقبل سوريا".

ووفقًا لـ"المعلم "، يجب ألا تواجه اللجنة أي شروط مسبقة مفروضة، وأن عملية المصالحة يجب أن يقودها الشعب السوري وليس أي دولة أجنبية.

وأضاف "المعلم": "يجب أن تكون العملية برمتها مملوكة للسوريين أنفسهم وأن يكون لهم الحق الحصري في تقرير مستقبل بلادهم دون أي تدخل أو تدخل أجنبي".

يأتي هذا البيان، بعد أن صرح المعلم في 24 سبتمبر بأن الاجتماع الافتتاحي للجنة الدستورية السورية في جنيف قد تم تحديده في 30 أكتوبر.

بعد يوم، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، إنه تم اختيار رئيس اللجنة الدستورية السورية ولكنه لم يكشف عن الاسم.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في 23 سبتمبر عن إنشاء اللجنة الدستورية، التي سيكون هدفها ضمان تسوية سياسية سلمية للصراع المستمر منذ سنوات في الدولة الشرق أوسطية.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أن اللجنة الدستورية السورية سوف تعقد اجتماعها الأول في جنيف يوم 30 أكتوبر.

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وجاء ذلك في خطاب لجوتيريس إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت أن: "مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يتطلع لاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم 30 أكتوبر 2019".

كما نص الخطاب: "اللجنة الدستورية قد تراجع دستور عام 2012، بما في ذلك سياق التجارب الدستورية السورية، وتعدل الدستور الحالي، وقد تصيغ دستورا جديدا".

وناقش وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم أمس الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اللجنة الدستورية السورية التي تم تشكيلها حديثا.

ويذكر أن صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية كان سيتم في ديسمبر الماضي، لولا تدخلات من قبل بعض الأطراف الخارجية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "أبرز رسائلي إلى الجميع تتمثل في أنني مسرور لتوقف الجهود الرامية لعرقلة هذه العملية (تشكيل اللجنة الدستورية)".

وتابع الوزير الروسي قائلا: "وكانت تلك الجهود تهدف إلى إفشال أي حل في سوريا وإلى التحريض على المجابهة والتوترات والفضائح في ما يخص هذه العملية، وذلك من أجل توجيه أصابع الاتهام، وأنتم تعرفون بأنفسكم إلى من، وتبرير استخدام القوة من جديد".

وأشار إلى أنه بينما بذلت روسيا جهودا لتشكيل اللجنة الدستورية، كانت أطراف أخرى تعرقل هذه العملية، مضيفا: "لولا مساعيها، لكانت اللجنة ستشكل في ديسمبر من العام الماضي. ونحن نعرف من حاول عرقلة هذا العمل، لكننا لم نتوقف، بل واصلنا الجهود لمساعدة الحكومة السورية والمعارضة في إيجاد مواقف توافقية، وتمكنا من ذلك في نهاية المطاف".