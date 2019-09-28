بعد غياب طويل.. الرجاء يتأهل لمجموعات عصبة الأبطال رغم تعادله مع النصر الليبي – فيديو

ضمن فريق الرجاء البيضاوي، ممثل الكرة المغربية في عصبة الأبطال الإفريقية، تأهله لدور المجموعات، بعد تعادله بهدف لمثله، مع ضيفه النصر الليبي، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم إياب الدور الحاسم المؤهل لدور المجموعات.

ودخل الفريق المغربي ضاغطا بقوة، منذ صافرة الحكم السوداني، محاولا التسجيل وحسم الأمور مبكرا، وهو الأمر الذي تأتى فعلا للفريق الأخضر، بواسطة العميد محسن متولي، منذ الدقيقة الثامنة، من تسديدة قوية من خارج الملعب.

ردة فعل الفريق الليبي،لم تكن متأخرة، فسجل هدف التعادل، في الدقيقة 22، مستغلا خطأ في التمرير من اللاعب عبد الرحيم شاكر.

النصر الليبي، كاد أن يغادر مستودع الملابس، وهو منتصر بهدفين لهدف لواحد، بعد أن أسقط بدر بانون مهاجمه في مربع العمليات، غير أن أنس الزنيتي، أعلن حضوره القوي، بصده ضربة جزاء، بطريقة رائعة، لينتهي النصف الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الجولة الثانية، عرفت ضغطا كبيرا من طرف مهاجمي الرجاء، فخلقوا عددا كبيرا من الفرص السانحة للتسجيل، خاصة بواسطة كل من محسن متولي، حميد أحداد، وسفيان رحيمي، غير أن تعنث الحظ، وتألق الحارس الليبي، حالا دون تحويلها لأهداف.

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لتنتهي المباراة، بالتعادل بهدف لمثله، ويضمن ممثل الكرة المغربية تواجده في دور المجموعات لأغلى المنافسات القارية، بعد غياب طويل، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب، بالقاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

إليكم هدفي الشوط المباراة: