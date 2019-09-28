خيسوس ومحرز يقودان مانشستر سيتي لاجتياز عقبة إيفرتون

سجل جابرييل خيسوس ورياض محرز ورحيم سترلينغ ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 3-1 على إيفرتون ويبقى على بُعد خمس نقاط من ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وافتقد إيفرتون الجناح ثيو والكوت في الدقائق الأولى بعدما تعرض للإصابة بسبب كرة عرضية من سترلينج ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوص.

وبعد أن سدد إيلكاي جندوجان في العارضة، تقدم فريق المدرب بيب جوارديولا عندما قابل البرازيلي جيسوس كرة عرضية من كيفن دي بروين وسجل برأسه من مدى قريب.

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وأدرك إيفرتون التعادل بعد تسع دقائق عندما أخفق فرناندينيو في تشتيت الكرة لتصل إلى شيموس كولمان ليضعها من فوق الحارس إيدرسون قبل أن يلمسها دومينيك كالفرت-لوين برأسه من على خط المرمى.

وصنع الفريقان عدة فرص قبل أن يستعيد سيتي التقدم بفضل ركلة حرة سددها محرز بعد خطأ من ييري مينا ضد دي بروين.

وحسم سترلينج انتصار سيتي بعدما سدد كرة من مدى قريب لتصطدم بالعارضة وتجتاز خط المرمى.