هدى عبد الناصر: والدي رفض طلب السوفييت إنشاء قواعد في مصر

ووفقا لـ"بوابة الفجر" المصرية التي نشرت نص المقابلة مع هدى، فقد ادعت إسرائيل أن الزعيم المصري الراحل سمح للسوفييت ببناء قاعدة بحرية بالإسكندرية وأخرى جوية بالقاهرة، وبذلك وضعوا وحدة بحرية كاملة أمام الأسطول الأمريكي وسربا للطيران يحمل اسم (سرب 90) للدفاع عنها.

وقالت ابنة جمال عبد الناصر في هذا الصدد: "عندما طلبوا (في الاتحاد السوفيتي) زيادة قطع من الأسطول السوفيتي في الإسكندرية، وذلك بعد زيارة (رئيس مجلس السوفييت الأعلى) نيكولاي بودغورني لمصر في 22 يونيو 1967، وبعد أسبوعين من الهزيمة وبعد طلبات عبد الناصر من السلاح، وجد أن طلباتهم تتضمن منشآت وقال (عبد الناصر): هذه قاعدة.. ورفض. وبالتالي لم يكن هناك داع لتواجد قوات سوفيتية لحماية القواعد المزعومة".

وأكملت هدى أن من كان يتواجد في مصر فقط "مستشارون يدربون الجيش والطيران والدفاع الجوي على الأسلحة التكنولوجية الحديثة".