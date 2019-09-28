هدى عبد الناصر: والدي رفض طلب السوفييت إنشاء قواعد في مصر

نفت هدى عبد الناصر نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ما ورد في تقارير إسرائيلية نشرت مؤخرا أفادت بأن والدها سمح ببناء قواعد بحرية أو جوية للاتحاد السوفيتي في مصر.
ووفقا لـ"بوابة الفجر" المصرية التي نشرت نص المقابلة مع هدى، فقد ادعت إسرائيل أن الزعيم المصري الراحل سمح للسوفييت ببناء قاعدة بحرية بالإسكندرية وأخرى جوية بالقاهرة، وبذلك وضعوا وحدة بحرية كاملة أمام الأسطول الأمريكي وسربا للطيران يحمل اسم (سرب 90) للدفاع عنها.
وأكملت هدى أن من كان يتواجد في مصر فقط "مستشارون يدربون الجيش والطيران والدفاع الجوي على الأسلحة التكنولوجية الحديثة".
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