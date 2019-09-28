نائب: أكثر من 74 ألف عامل اجنبي يعملون في القطاع النفطي العراقي

كشف النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، السبت، وجود نحو 74 ألف عامل اجنبي يعملون في القطاع النفطي العراقي. وقال الجبوري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "اكثر من ٧٤ الف عامل اجنبي يعملون في القطاع النفطي العراقي"، مبينا ان "رواتبهم تبدأ من ٥٠٠٠$ الى ٨٠٠٠٠$ (من خمسة الاف دولار الى ثمانين الف دولار شهريا وليس سنوياً".



واضاف الجبوري، أن "خريجي العراق من مهندسين وغيرهم بلا عمل ويتظاهرون منذ سنين دون اذن صاغية".

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