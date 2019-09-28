9 قتلى في هجومين إرهابيين بنيجيريا

قُتل 9 أشخاص بينهم جندي وشرطي، في هجومين منفصلين نفذّهما إرهابيون في شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أعلن مسؤولون محليون السبت.

ونفّذ تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا المنشق أساسا عن جماعة بوكو حرام، هجوماً مساء الجمعة على جنود نيجيريين وتشاديين في مدينة جاجيرام على بعد 80 كم من العاصمة الإقليمية مايدوجوري، ما أدى إلى معركة عنيفة.

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وصرّح مسؤول الحيّ شيتيما ماينا لوكالة فرانس برس: "خسرنا 8 أشخاص في الهجوم، هم شرطي وصياد محلي و6 من السكان".

وفي هجوم آخر، مساء الجمعة، شنّ مقاتلون يشتبه في أنهم من بوكو حرام، هجوماً على نقطة عسكرية في مدينة بانكي على الحدود مع الكاميرون، ما أدى إلى مقتل جندي وتدمير آلية عسكرية، بحسب مصادر عسكرية.

وتنشط جماعة بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا، حيث أسفرت هجمات الإرهابيين المستمرة منذ نحو عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء المليونين، وامتدت إلى تشاد والكاميرون والنيجر، البلدان المجاورة لنيجيريا والواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وانقسمت هذه الجماعة مجموعتين؛ الأولى موالية لزعيم بوكو حرام التاريخي أبوبكر الشكوي، فيما أعلنت الثانية ولاءها لتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، وقد كثفت منذ العام الماضي هجماتها ضد الجنود.