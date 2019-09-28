نساء تركيا تؤكدن عجز حكومة أردوغان عن حمايتهن

السبت 28 سبتمبر 2019

نساء تركيا

كتب الخليج 365

أكد نساء مدينة إسطنبول التركية، عجز حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، عن حمايتهن، وذلك خلال تظاهرة، اليوم، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية .



وجاءت التظاهرة احتجاجاً على أعمال العنف التي تستهدف النساء، وللتنديد بعجز الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة التي تواصل الازدياد.

وسارت التظاهرة في حي كاديكوي في القسم الآسيوي من المدينة، وأطلقن هتافات مثل "أوقفوا قتل النساء"، و"لا تتفرجوا على هذا العنف، افعلوا شيئا لوقفه".

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد روت متظاهرات حوادث عدة وقعت نساء ضحيتها مثل ايمين بولوت (38 عاماً) التي قتلها زوجها السابق في آب/أغسطس الماضي طعناً بسكين في رقبتها إثر شجار بينهما حصل في مقهى في مدينة كيريكالي في وسط البلاد أمام ابنتهما البالغة 10 أعوام.

وبعيد هذه الجريمة، تم تبادل شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها بولوت وهي تمسك برقبتها وتصرخ "لا أريد أن أموت"، ما أثار موجة إدانة واسعة ودعوات لتشديد الإجراءات لمنع أعمال العنف بحق النساء.

وقالت إحدى منظمات التظاهرة غامزي اوزتورك لوكالة فرانس برس: "لقد تسبب قتل ايمين بولوت بموجة من الإحباط في المجتمع. ولا تزال كلماتها الأخيرة تتردد في آذان جميع النساء في تركيا: لا أريد أن أموت".

وخلال الأشهر الثمانية الأخيرة قتلت 284 امرأة في تركيا بينهن 40 خلال شهر آب/أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال العام 2018، وذلك بحسب تعداد لمجموعة مدافعة عن حقوق النساء في تركيا.