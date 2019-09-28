وثائقي يكشف تمويل مؤسسة قطر الخيرية لمتطرفي أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة كشف فيلم وثائقي تفاصيل تمويل مؤسسة قطر الخيرية لمشاريع المساجد والمراكز الإسلامية والمدارس في أوروبا المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة، وأبرز تحقيق استقصائي مصور مدعوم بالأرقام والمقابلات شبكات التأثير القطرية. Advertisements وفضح الفيلم خطط نظام الدوحة السرية لتمويل المساجد في أوروبا، ومحاولة استغلال الجاليات الإسلامية، وقال إن جمعية «مسلمو فرنسا» وراء تنفيذ مشاريع قطر الـ22 في فرنسا، وهي منظمة تتبنى أيديولوجيا الإخوان المسلمين. ونقل حوار مع عميل استخبارات فرنسي تفاصيل التمويل القطري لأحد المساجد بإجمالي 5 ملايين يورو. 140 مشروعا بقيمة: 120 مليون يورو في أوروبا مشاريع مولتها مؤسسة قطر الخيرية: 22 مشروعا في فرنسا

11 مشروعا في كل من بريطانيا وإسبانيا

10 مشاريع في ألمانيا



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