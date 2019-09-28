الرئيس الأفغاني يدعو طالبان لوقف الحرب واستغلال الفرصة التاريخية

دعا الرئيس الأفغاني، أشرف غني، حركة "طالبان" إلى "وقف الحرب مع استمرار الاعتداءات تزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم"، مشيراً إلى أن "اليوم جميعنا لبى دعوة نظامنا الجمهوري وذهبنا إلى صناديق الاقتراع، والقوات الأمنية وفرت الأرضية اللازمة لمشاركة الناس في العملية الانتخابية".
وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت، اليوم السبت، إن وتيرة الاعتداءات التي شهدتها مراكز الاقتراع بانتخابات الرئاسة الجارية كانت أقل من سابقتها، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة حدت من تحركات منفذي الاعتداءات.
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