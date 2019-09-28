الرئيس الأفغاني يدعو طالبان لوقف الحرب واستغلال الفرصة التاريخية

دعا الرئيس الأفغاني، ​أشرف غني​، حركة "طالبان" إلى "وقف الحرب مع استمرار الاعتداءات تزامنا مع إجراء ​الانتخابات الرئاسية​ التي انطلقت اليوم"، مشيراً إلى أن "اليوم جميعنا لبى دعوة نظامنا الجمهوري وذهبنا إلى صناديق الاقتراع، و​القوات​ الأمنية وفرت الأرضية اللازمة لمشاركة الناس في العملية الانتخابية".

وكانت ​السلطات الأفغانية​ قد أعلنت، اليوم السبت، إن وتيرة الاعتداءات التي شهدتها ​مراكز الاقتراع​ بانتخابات الرئاسة الجارية كانت أقل من سابقتها، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة حدت من تحركات منفذي الاعتداءات.