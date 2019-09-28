كشف الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​ أن "اللجنة ​الدستور​ية السورية سوف تعقد اجتماعها الأول في جنيف يوم 30 تشرين الأول"، مشيراً إلى أن "اللجنة الدستورية قد تراجع دستور عام 2012، بما في ذلك سياق التجارب الدستورية السورية، وتعدل الدستور الحالي، وقد تصيغ دستورا جديدا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس: اللجنة الدستورية السورية ستعقد اجتماعها الأول بجنيف بـ30 تشرين الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.