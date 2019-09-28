مقتل تسعة أشخاص في هجومين نفذهما "داعش" و"بوكو حرام" في نيجيريا

قُتل تسعة أشخاص بينهم جندي وشرطي، في هجومين منفصلين نفذّهما "داعش" في شمال شرق ​نيجيريا​، وفق ما أعلن مسؤولون وميليشيات محلية بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ونفّذ "داعش" في غرب إفريقيا المنشق أساسا عن جماعة "​بوكو حرام​"، هجوماً مساء الجمعة على جنود نيجيريين وتشاديين في مدينة غاجيرام على بعد ثمانين كيلومترا من العاصمة الإقليمية مايدوغوري، ما أدى إلى معركة عنيفة.

وأعلن مسؤول الحيّ شيتيما ماينا، لوكالة "فرانس برس"، أننا "خسرنا ثمانية أشخاص في الهجوم، هم شرطي وصياد محلي وستة من السكان".

وفي هجوم آخر مساء الجمعة، شنّ مقاتلون يشتبه في أنهم من "بوكو حرام"، هجوماً على نقطة عسكرية في مدينة بانكي على الحدود مع ​الكاميرون​، ما أدى إلى مقتل جندي وتدمير آلية عسكرية، بحسب مصادر عسكرية وفي المجموعات المسلحة.