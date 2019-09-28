الأمم المتحدة: غرق قارب يحمل أكثر من 50 شخصا قبالة السواحل الليبية

أعلنت ​الأمم المتحدة​ عن "غرق 50 شخصا كانوا على متن قارب قبالة السواحل الليبية"، مشيرةً إلى أن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون ​اللاجئين​ في ​ليبيا​ وشركاءها على استعداد لتقديم المساعدة الطبية والإنسانية فور إنزال الركاب".

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