قماطي زار رئيس جمعية المرشدية الوطنية

أعلن رئيس "جمعية المرشدية الوطنية" الدكتور خطار القنطار، في بيان، أنه استقبل في دارته في المتن، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ​محمود قماطي​ "على رأس وفد كبير من القيادة الوطنية للمقاومة"، وأنه أولم على شرفهم في حضور فاعليات ومخاتير ورجال دين وقضاة، وكانت مناسبة للبحث في اوضاع الدولة و​الوضع الاقتصادي​.

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