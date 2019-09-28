شقير: أتركوا القطاع الخاص واوقفوا الضغط عليه ليستمر

دعا وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في كلمته لمناسبة مرور 150 عاما على انطلاق مجموعة فرعون، "بعض المسؤولين الى ان يتركوا القطاع الخاصة ويوقفوا الضغط عليه لانه اساس ​الاقتصاد​، ولا يمكن لهذا القطاع ان يستمر في ظل كل المخططات لاضعافه"، مبدياً فخره "بمؤسسة فرعون، كما بكل المؤسسات الخاصة العاملة في ​لبنان​".

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