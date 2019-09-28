سعد: التغيير مسؤولية الشعب وفي طليعته المثقفون والفنانون والشباب

اتهم الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، من أسماها "قوى النظام الطائفي"، بأنها "تلجأ إلى تصعيد الخطاب الطائفي، وافتعال التوترات الطائفية، مما يهدد السلم الأهلي، ويعيد إلى ذاكرة اللبنانيين مآسي الحرب الأهلية البغيضة"، معتبرا أن مهمة التغيير الشامل، من "مسؤولية أبناء الشعب، وفي طليعتهم المثقفون والفنانون و​الشباب​، وكل المتضررين من هذا النظام السياسي العفن".

كلام سعد جاء خلال رعايته افتتاح معرض "غزل الألوان" للوحات التشكيلية والشعرية، تحت شعار "لنمح غبار الحرب بألوان السلام"، في مركز معروف سعد الثقافي، في حضور فنانين تشكيليين، شعراء وفاعليات ثقافية..

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