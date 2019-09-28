كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 30 فلسطينياً بـ "فوضى السلاح" خلال 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه رصد مقتل 30 فلسطينياً منذ بدء العام الجاري، نتيجة أحداث العنف الداخلي وغياب القانون، داعياً لضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية ضد المتسببين في أحداث العنف.

وقال المركز: "تشير أعمال الرصد والتوثيق، التي يواصلها مركز الميزان، إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري 2019، وثق مركز الميزان مقتل 30 مواطناً، وإصابة 116 آخرين، من بينهم 20 طفلاً، و7 نساء، في أحداث متعلقة بالعنف الداخلي وغياب مظاهر سيادة القانون".

وأضاف المركز، أن "على النيابة اتخاذ المقتضى القانوني، وتفعيل الإجراءات والتدابير الهادفة إلى منع انتشار وسوء استخدام الأسلحة الصغيرة، وحصر استخدامها في المكلفين بإنفاذ القانون وفي معرض إنفاذه فقط، ويشدد على ضرورة إعمال القانون في وجه منتهكيه".

وتسود حالة من فوضى استخدام السلاح في قطاع غزة، وهو ما يؤدي لاستخدامه خلال الشجارات العائلية، أو حتى خلال المناسبات ما يسفر عن سقوط أعداد من القتلى والمصابين.

وشهدت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة بين عائلتين كبيرتين، ما أدى لمقتل مواطن وإصابة آخرين بينهم مصابون بحالة خطرة، فيما تحاول الأجهزة الأمنية في غزة السيطرة على الموقف.