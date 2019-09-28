كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على المواطن الأردني المفقود في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدير العمليات في وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أنه وبمتابعة من قبل السفارة الأردنية في أنقرة وبالتنسيق مع السلطات التركية، فقد تم مساء اليوم السبت، العثور على المواطن الأردني أحمد محمود الكسواني والذي كان قد توجه إلى اسطنبول في رحلة سياحية يوم السبت الماضي، وقد انقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.

وأوضح القضاة أنه تم التواصل مع شقيقه الموجود أيضاً في اسطنبول والذي قام بدوره بالحضور إلى مكان تواجد شقيقه المفقود وتعرف عليه.

وأشار القضاة إلى أن السفارة الأردنية في أنقرة تقوم بتقديم كافة التسهيلات القنصلية وإصدار وثيقة سفر اضطرارية للمواطن الكسواني لتسريع عودة الشقيقين إلى المملكة.

ويذكر أن ناشد ذوي شاب أردني الجهات المعنية لتحري غياب ابنهم الذي فقد بعد يوم من سفره الى تركيا بقصد السياحة .

تالياً نص المناشدة …

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الى الأخوة الكرام ..

أرجو إبلاغكم بأن شقيقي احمد محمود عبدالفتاح امعالي الكسواني قد سافر الى تركيا بقصد السياحة يوم السبت الموافق ٢١/٩/٢٠١٩ و قد انقطعت أخباره منذ اليوم الثاني الاحد الموافق ٢٢/٩/٢٠١٩ وقد تم إبلاغ وزارة الخارجية الأردنية وإبلاغ السفارة الأردنية في تركيا وإنني اناشد الحكومة والجهات المختصة والجميع بقصد المساعدة في البحث عنه إن كان لديكم اَي معلومات او علاقات في تركيا

علماً بأني انا مهند محمود عبدالفتاح امعالي الكسواني ذهبت الى تركيا للبحث عنه و هذا رقمي

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