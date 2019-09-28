كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع ضحايا إنفجار ناقلة النفط بكوريا الجنوبية لـ 18 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد المصابين في الانفجار الهائل الذي وقع في ناقلة نفط في مرفأ بكوريا الجنوبية، إلى 18 شخصًا.

وأعلنت السلطات الكورية تفاصيل الحادث، بأن رجال الإطفاء يبذلون قصارى جهدهم لإخماد الحريق في مرفأ أولسان جنوب شرق البلاد.

وأضافت أنه تم إنقاذ 25 شخصًا كانوا على متن ناقلة النفط، بالإضافة لـ 21 آخرين كانوا على متن السفينة المجاورة التي تعرضت للحريق.

وأشارت السلطات إلى أنه تم فتح تحقيقًا بالواقعة لمعرفة سبب الإنفجار الذي أدى لإصابة 12 بحارًا و6 من رجال الإنقاذ، منهم 9 مواطنين كوريين.

وأكد نائب قنصل روسيا يفغيني ايفدوكيموف، أنه لم تكن تجري أي أعمال صيانة عند وقوع الإنفجار، مشيرًا إلى أن الإنفجار جاء بسبب شيئًا في حمولة السفينة وسيتم اكتشاف ذلك في الساعات القادمة.

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بخفر السواحل والإطفاء، أن 10 عمال في ميناء بكوريا الجنوبية أصيبوا بعدما نشب حريق على متن ناقلتي نفط وأضافوا أنه جرى إخماده إلى حد كبير الآن.

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وأضاف مسؤول في خفر السواحل أن انفجارا وقع على متن ناقلة النفط "ستولت غروينلاند" والتي كان على متنها 25 من البحارة بينهم روس وفلبينيون.

وأشار المسؤول إلى أن الحريق امتد إلى ناقلة نفط أخرى راسية في مكان قريب وهي الناقلة "باو داليان"، والتي تبلغ حمولتها تسعة آلاف طن وعلى متنها 21 شخصا.

وقال مسؤول في خدمة الإطفاء لرويترز إنه جرى إنقاذ جميع البحارة على متن الناقلتين لكن عشرة، معظمهم يعملون في الميناء، أصيبوا.

وأضاف أن من بينهم تسعة كوريين جنوبيين أحدهم في حالة حرجة والمصاب العاشر من الهند.