حارث يواصل خطف الأضواء في ألمانيا ويبعث إشارات قوية لخليلوزيتش

واصل النجم المغربي أمين حارث، متوسط ميدان المنتخب المغربي لكرة القدم، والمحترف في صفوف فريق شالكه 04 الألماني، توهجه الكبير في الدوري الألماني الممتاز، بعد أن بصم اليوم السبت، على أداء مبهر جديد، قاد به فريقه للفوز على المتصدر لايبزيغ، بميدانه وأمام جماهيره، وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسجل النجم المغربي، هدف فريقه الثاني من نقطة الحزاء، بعد أن كان وراء اصطيادها، كما أنه كان صاحب التمريرة الحاسمة التي منحت الهدف الثالث.

هذا الأداء، جعل اسم حارث يذكر على جميع الألسن في ألمانيا، ويتصدر عناوين أبرز الصحف هناك، خاصة وأن الرجل، كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب خلافات مع إدارة النادي، و مدربه السابق.

Advertisements

علاقة حارث مع الإدارة، زملاء، تحسنت كثيرا، بل أصبح هو الفتى المدلل لمدربه الحالي، كما أن العمل الكبير الذي قام به في الفترة الصيفية، أعطى ثماره، ففجر مواهبه، وأثبت أنه واحد من أمهر وأبرز اللاعبين، ليس فقط في شالكه، ولكن في الدوري الألماني أيضا.

وبلغة الأرقام، فإن حارث يعتبر الأفضل في فريقه، في شهر شتنبر الجاري، ففي 3 مباريات فقط، خاض فيها 250 دقيقة، سجل اللاعب المغربي 4 أهداف، ومرر تمريرتين حاسمتين، كما أنه الأكثر تحركا وفعالية بين زملاءه.

ومع المنتخب الوطني، سيكون حاضرا، بدون شك، في المباراتين القادمتين، أمام ليبيا والغابون، وتنتظر جماهير “الأسود” أن يكون عنصرا أساسيا وفعالا في خطط وحيد خليلوزيتش.