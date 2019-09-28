الحركة الشعبية.. 50 طلب استوزار

وصل عدد الترشحات داخل حزب الحركة الشعبية لتولي منصب داخل حكومة العثماني المقبلة، حوالي 50 طلبترشيح مرفقة بسير ذاتية.

وعلمت «أخبار اليوم» أن اللجنة، التي أحدثها المكتب السياسي للحزب، توصلت بالسيرالذاتية، وضمنها ثلاث تخص نساء.

وتعمل اللجنة على التدقيق لاختيار المرشحين، لكن ذلك يبقى رهينا باللقاء بينالأمين العام امحند العنصر ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمعرفة الحقائب التي سيحتفظ بها الحزب، وتلكالتي سيفقدها. وينتظر أن تبدأ لقاءات العثماني بزعماء الأغلبية نهاية هذا الأسبوع.