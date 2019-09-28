لولاية ثالثة..انتخاب “حامي الدين” على رأس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

انتخب عبد العالي حامي الدين، مجددًا على رأس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، لولاية الثالثة على التوالي، وجرى ذلك خلال الجمع العام الذي عقدته الحركة، اليوم السبت، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

وعرفت الجلسة الافتتاحية للجمع العام الخامس لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، تكريم عدد من كبار المناضلين والحقوقيين، على رأسهم النقيب عبد الرحمن بن عمر، والذي وصفه حامي الدين بالمناضل الكبير، كما نال درع المنتدى لما قدمه من تضحيات في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما عرفت الجلسة نفسها، تقديم درع منتدى الكرامة لشخصية وازنة أخرى، وهو محمد الخليفة، تقديرا على ما قدمه من أجل الحرية والديمقراطية، وبالمناسبة، قال حامي الدين إن الخليفة هو قيدوم المناضلين وأحد الرموز الوطنية المشهود لها بالتضحية والتفاني من أجل وحدة المغرب وحقوق مواطنيه المشروعة، واسترسل، هو “مناضل يرفع صوته حين يسكت الآخرون، مناضل من أجل الهوية الوطنية”.