أم الفحم: إلغاء إضراب الأحد وخطوات احتجاجيّة بباقي الأسبوع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألغت بلدية أم الفحم، اليوم السبت، الإضراب الذي كان من المقرر أن يشمل جميع مدارس المدينة، غدا الأحد، وقررت تنظيم وقفات احتجاجية أمام مركز الشرطة بالمدينة، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية طلابية مختلفة، يوم الإثنين المقبل.

وجاء القرار عقب لقاء جمع ممثلين عن البلدية بأعضاء مجلس الطلاب والشبيبة البلدي، وممثلين عن لجنة أولياء أمور الطلاب، ومندوبي مديري المدارس في المدينة، وشخصيات جماهيرية ناشطة.

وأعلنت البلدية عن جملة من القرارات من بينها: "تنظيم فعاليات ونشاطات تربوية مختلفة وهادفة خلال الحصة الأولى والثانية الأحد صباحًا، وتنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر الشرطة، الأحد، الساعة الحادية عشرة صباحا، على أن يشارك بها طلاب ممثلون عن المدارس وممثلون عن لجان أولياء أمور الطلاب".

كما وقررت إرسال "رسائل باسم طلاب مدارس أم الفحم وباللغات الثلاث (العربية الإنجليزية والعبرية)، على أن يتم إرسال نسخ منها إلى رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ووزير الأمن الداخلي، ومفتش عام الشرطة، وقائد شرطة أم الفحم (...) وتنظيم وقفات احتجاجية مدرسية طلابية في كافة أحياء المدينة، بعد غد الإثنين، في الساعة الثانية عشرة ظهرًا".

وشددت على وجوب "إدراج موضوع أراضي الروحة ومصادرة الأراضي في حصص التربية تزامنًا مع إحياء ذكرى أحداث الروحة وذكرى هبة القدس والأقصى".