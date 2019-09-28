شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات تستحدث مواقع جديدة على تخوم حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

قالت مصادر عسكرية ميدانية، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران، إستحدثت مواقع جديدة لها على تخوم مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، وذلك في إطار تصعيدها المستمر وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية وعملية السلام .

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فقد ذكرت المصادر، أن المليشيات الحوثية قامت بإستحداث مواقع جديدة لها جنوب المديرية ونشرت مسلحيها على المواقع في الوقت الذي عززتها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة .

وأضافت المصادر أن المليشيا الموالية لإيران نصبت نقاط تفتيش عدة، في الطريق الفرعي غرب مفرق سقم ، وقامت بقطع الطريق وابتزاز المواطنين المتنقلين بين المديرية والمناطق المجاورة لها .

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فيما أفادت مصادر ميدانية أخرى قيام المليشيات الحوثية بشن عمليات قنص واستهداف واسعة على مناطق متفرقة من المديرية مساء اليوم السبت .

حيث فتحت عناصر المليشيا نيران أسلحتها القناصة على مناطق شمال حيس ، فيما استهدفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق المديرية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة بشكل مكثف وعنيف ، ولازالت تستهدف المواقع حتى هذه اللحظات .