شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المجتمع الإماراتية تصدر دليلًا لتأهيل أصحاب الهمم لسوق العمل والان مع التفاصيل

أصدرت وزارة تنمية المجتمع دليلاً استرشادياً لتوظيف أصحاب الهمم من أجل تسهيل حصولهم على التأهيل المهني والتدريب المناسب، يضمن لهم نموهم المهني واستقرارهم الوظيفي تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم.

ويتكون الدليل من ثمانية فصول متكاملة تشمل الاستقطاب، ثم المقابلات والتقييم والاختيار وتصميم الوظائف والتوجيه والإشراف المهني وبيئة العمل وخيارات أخرى للتوظيف وفصل التدريب الوظيفي والفصل الأخير عن استدامة التوظيف.

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يستهدف الدليل الاسترشادي الجديد أربع فئات هي: الجهات المشغلة لأصحاب الهمم والجهات المقدمة لخدمات التأهيل المهني والتشغيل وأصحاب الهمم أنفسهم ثم أولياء الأمور.

وقالت وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، إن الدليل يترجم حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بفئة أصحاب الهمم من المجتمع مما ينعكس في سلسلة متلاحقة من السياسات والقرارات ذات الأثر في حياة أصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة.

وأضافت أن "الدليل الاسترشادي يشرح ويفسر الكثير من الاصطلاحات والإجراءات والنظم التي لا بد من أخذها في الاعتبار عند توظيف أصحاب الهمم مما يسهل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن دعم عمل أصحاب الهمم".