شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية لندن تطالب بالتحقيق مع رئيس الوزراء في وقائع فساد والان مع التفاصيل

طالب مجلس بلدية لندن، اليوم السبت، المكتب المستقل للسلوك الأمني بالتحقيق حول تورط رئيس الوزراء "بوريس جونسون" في تضارب مصالح بمشاركة سيدة أعمال أمريكية عندما كان يتولى منصب عمدة لندن بين عامي 2008 و2016.

وتسلمت سيدة الأعمال وعارضة الأزياء السابقة جينفر اركوري (34 عاماً) 126 ألف جنيه استرليني (141 ألف يورو) من الأموال العامة، وحصلت على مزايا في ثلاث بعثات تجارية لمجلس بلدية لندن في الخارج، وفقاً لصحيفة "صنداي تايمز".

وشارك رئيس الوزراء الحالي في أربع مناسبات في تقديم شركة اركوري، وكان صديقاً مقرباً من سيدة الأعمال التي اعتاد زيارتها، وفقاً للصحيفة، ونفي متحدث باسم مكتب داونينغ ستريت، المقر الرسمي لجونسون، أي تضارب مصالح في هذه القضية.