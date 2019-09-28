التشكيل الرسمي لديربي مدريد.. هازارد وفيليكس اساسيان

رياضة 2019-09-28 | 20:16 695 مشاهدة أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد. ويستقبل فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بمنافسات الجولة السابعة لليجا. وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي: حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ناتشو.

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خط الوسط: كاسيميرو، كروس، فالفيردي. خط الوسط: كاسيميرو، كروس، فالفيردي. خط الهجوم: بيل، هازارد، بنزيما. وأختار دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد تشكيلاً يضم: حراسة المرمى: أوبلاك. خط الدفاع: تريبير، سافيتش، خيمينيز، لودي. خط الوسط: كوكي، توماس، ساؤول، فيتولو. خط الهجوم: فيليكس، دييجو كوستا.



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