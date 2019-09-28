مصدر امني يكشف تفاصيل مقتل نجل نائب سابق في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين اقدموا على قتل نجل نائب سابق داخل منزله ضمن منطقة اليرموك وقاموا بسرقة سلاحه الشخصي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعلومات الاولية تشير الى ان كاميرات المراقبة داخل المنزل كانت متوقفة عن التسجيل".



وكان مصدر امني افاد، مساء اليوم السبت، بمقتل نجل نائب سابق غربي بغداد.