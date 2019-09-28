نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المتواجد في نيويورك، صورا له وهو يتصل عبر هاتفه بسفير بلاده لدى الأمم المتحدة مجيد روانجي، الذي يتعالج في مستشفى بنفس المدينة الأمريكية.
وذكر ظريف في تغريدته التي أرفقها بصور له وهو يتكلم مع روانجي بالكاميرا وأخرى مشابهة لروانجي: "شكراً للتكنولوجيا، لقد استطعت التحدث ورؤية صديقي الذي أعرفه على مدى 40 عاماً وسفيرنا لدى الأمم المتحدة السفير راونجي، المتواجد في المستشفى هنا في نيويورك الواقع على بعد عدة شوارع فقط".
ولا يسمح للدبلوماسيين الإيرانيين سوى بالتنقل في منطقة صغيرة في منطقتي مانهاتن وكوينز فيس نيويورك، ومن وإلى مطار "جون كندي"، وبخلاف ذلك يتعين عليهم الحصول على موافقة مسبقة من واشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب المنع الأمريكي.. ظريف يهاتف صديقه بمستشفى على بعد امتار منه في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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