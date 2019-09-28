أعلن وزير الداخلية ياسين الياسري، السبت، إعادة تأهيل 150 دورية من عجلات مديرية النجدة العامة.
واضافت الوزارة ان "الوزير أشرف شخصياً على صيانة وإعادة تأهيل وتغيير الوان العجلات التابعة لمفارز النجدة المنتشرة في عموم القواطع".
ونقلت الوزارة عن الياسري، قوله إن "من أولويات عمل شرطة النجدة هو الاستجابة الفورية لاستغاثة المواطنين وفرض النظام وضمان تطبيق القانون في المجتمع".
وأشار إلى أن "تغيير لون العجلات من اللون الأخضر إلى اللون الاسود يأتي في إطار الخطة الجديدة للارتقاء بعمل شرطة النجدة ليكون منسجماً مع المعايير الدولية لعمل شرطة النجدة".
ولفتت الوزارة الى ان "الوزير تجول في عدد من احياء العاصمة بغداد بإحدى العجلات التابعة لمديرية النجدة"، مشدداً على "أهمية التعامل بأقصى درجات احترام حقوق الإنسان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يعلن إطلاق خطة جديدة لمديرية النجدة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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