وزير الداخلية يعلن إطلاق خطة جديدة لمديرية النجدة العامة

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الوزير حضر احتفالية انطلاق الدوريات بمشاركة رئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية ونائب قائد العمليات المشتركة وسكرتير القائد العام للقوات المسلحة وعدد من كبار القادة والضباط في وزارة الداخلية".واضافت الوزارة ان "الوزير أشرف شخصياً على صيانة وإعادة تأهيل وتغيير الوان العجلات التابعة لمفارز النجدة المنتشرة في عموم القواطع".

ونقلت الوزارة عن الياسري، قوله إن "من أولويات عمل شرطة النجدة هو الاستجابة الفورية لاستغاثة المواطنين وفرض النظام وضمان تطبيق القانون في المجتمع".

وأشار إلى أن "تغيير لون العجلات من اللون الأخضر إلى اللون الاسود يأتي في إطار الخطة الجديدة للارتقاء بعمل شرطة النجدة ليكون منسجماً مع المعايير الدولية لعمل شرطة النجدة".



ولفتت الوزارة الى ان "الوزير تجول في عدد من احياء العاصمة بغداد بإحدى العجلات التابعة لمديرية النجدة"، مشدداً على "أهمية التعامل بأقصى درجات احترام حقوق الإنسان".