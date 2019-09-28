في أُمسية تألق فهد طالب.. الزوراء يُجهز على الشرطة بقمة الممتاز

الحذر سيطر على اداء الفريقين في بداية المباراة، حيث انتهى الشوط الاول سلبياً من دون اهداف، فالمباراة لم تبُح باسرارها طيلة الـ45 دقيقة الاولى.

وبعد مرور8 دقائق من عمر الشوط الثاني، شهدت المباراة منعطفاً كبيراً حين تمكن فهد طالب من التصدي لركلة جزاء سعد عبد الامير، ليمنح رفاقه جرعة معنوية كبيرة للاندفاع الى الامام.



الشرطة لم ييأس وحاول مراراً وتكراراً لكنه اصطدم بتألق طالب في اكثر من مناسبة، لكن الزوراء لم يستسلم حتى جاءت الدقيقة 88، عندما تمكن المحترف الموريتاني الحسن حبيب، من تسجيل هدف النوارس الاول بتسديدة ارضية دخلت من تحت اقدام الحارس محمد حميد.

ضغط النوارس استمر في الدقائق الاخيرة، وبكرة طويلة من الحارس فهد طالب، نجح اللاعب محمد رضا من الفوز بالصراع الثنائي مع علي فائز ليضع كرة ارضية في مرمى حميد مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 93، لتنتهي المواجهة بهذه النتيجة.



الفوز منح النوارس اول ثلاث نقاط لهم في الدوري الممتاز، حيث اصبح في جعبته 4 نقاط في المركز الاول، فيما توقف رصيد الشرطة عند النقطة الثالثة في المركز العاشر.