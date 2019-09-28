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2019-09-28 | 18:51
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حقق فريق الزوراء، فوزاً مثيراً على نظيره الشرطة بتغلبه عليه 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي في قمة لقاءات الاسبوع الثاني من الدوري الممتاز لكرة القدم.
وبعد مرور8 دقائق من عمر الشوط الثاني، شهدت المباراة منعطفاً كبيراً حين تمكن فهد طالب من التصدي لركلة جزاء سعد عبد الامير، ليمنح رفاقه جرعة معنوية كبيرة للاندفاع الى الامام.
الشرطة لم ييأس وحاول مراراً وتكراراً لكنه اصطدم بتألق طالب في اكثر من مناسبة، لكن الزوراء لم يستسلم حتى جاءت الدقيقة 88، عندما تمكن المحترف الموريتاني الحسن حبيب، من تسجيل هدف النوارس الاول بتسديدة ارضية دخلت من تحت اقدام الحارس محمد حميد.
ضغط النوارس استمر في الدقائق الاخيرة، وبكرة طويلة من الحارس فهد طالب، نجح اللاعب محمد رضا من الفوز بالصراع الثنائي مع علي فائز ليضع كرة ارضية في مرمى حميد مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 93، لتنتهي المواجهة بهذه النتيجة.
الفوز منح النوارس اول ثلاث نقاط لهم في الدوري الممتاز، حيث اصبح في جعبته 4 نقاط في المركز الاول، فيما توقف رصيد الشرطة عند النقطة الثالثة في المركز العاشر.
كانت هذه تفاصيل خبر في أُمسية تألق فهد طالب.. الزوراء يُجهز على الشرطة بقمة الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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