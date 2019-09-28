التقاعد: البطاقة الذكية ماتزال نافذة وفعالة

اكدت الهيئة العامة للتقاعد، السبت، ان البطاقة الذكية ماتزال نافذة وفعالة، شددة على عدم وجود "الزام او إجبار" للمتقاعدين في اصدار او استبدال البطاقات مع اي مصرف. وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخبار مفادها توجيه هيئة التقاعد الوطنية المواطنين باستبدال البطاقة الذكية ببطاقة النخيل الصادرة من مصرف الرشيد".



واضافت الهيئة، "هنا نود ان نبين ان بطاقات كي كارد لازالت نافذة وفعالة ومن حق المواطن البقاء في استخدامها او اصدار اي بطاقة من اي مصرف تتعامل معة الهيئة ولا يوجد اي الزام او إجبار للمتقاعدين في اصدار او استبدال البطاقات مع اي مصرف".



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