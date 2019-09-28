قتلى في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 8 مدنيين في هجوم إرهابي، السبت، على قرية كومسيلجا في منطقة زيمتانجا شمالي بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني لفرانس برس إن "مسلحين هاجموا القرية التي تبعد 20 كم من مدينة كونجوسي، وقتلوا 8 من السكان".

فيما أفاد مصدر أمني آخر بأن "أحد سكان القرية اعتبر مفقودا بعدما خطفه المهاجمون".

وتشهد هذه المنطقة باستمرار هجمات يشنها الإرهابيون وأدت إلى فرار آلاف من سكانها.

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وتواجه بوركينا فاسو، منذ بداية 2015 هجمات إرهابية خصوصا في شمال البلاد وشرقها، أوقعت أكثر من 570 قتيلا.

وفي إطار جهودها للحدّ من الهجمات، مدّدت سلطات بوركينا فاسو في منتصف يوليو/تموز الماضي، 6 أشهر حالة الطوارئ السارية منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 في معظم مناطق البلاد.

وتنصّ حالة الطوارئ على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها عمليّات دهم للمساكن في أيّ وقت من النهار أو الليل.