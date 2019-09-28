الان تتابع الأردن يكشف عن مصير المواطن الأردني المفقود في اسطنبول والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأردن - الخليج 365
أكد مدير العمليات في وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أنه وبمتابعة من قبل السفارة الأردنية في أنقرة وبالتنسيق مع السلطات التركية، فقد تم مساء اليوم السبت، العثور على المواطن الأردني أحمد محمود الكسواني والذي كان قد توجه إلى اسطنبول في رحلة سياحية يوم السبت الماضي، وقد انقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
وأوضح القضاة أنه تم التواصل مع شقيقه الموجود أيضاً في اسطنبول والذي قام بدوره بالحضور إلى مكان تواجد شقيقه المفقود وتعرف عليه.
وأشار القضاة إلى أن السفارة الأردنية في أنقرة تقوم بتقديم كافة التسهيلات القنصلية وإصدار وثيقة سفر اضطرارية للمواطن الكسواني لتسريع عودة الشقيقين إلى المملكة.
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