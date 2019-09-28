مهاتير محمد: ظاهرة معاداة الإسلام سببها قيام إسرائيل

السبت 28 سبتمبر 2019

مهاتير محمد

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد "مهاتير محمد" رئيس الوزراء الماليزي، أن انتشار ظاهرة معاداة الإسلام والملسمين سببها قيام دولة الإحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلي أن مقاومة المسلمين لإحتلال أراضيهم اعتبرت ارهاب.



وقال "مهاتير" على هامش كلمة ألقاها أمام الاجتماع الـ74 للجمعية العامة للأمم المتدة في نيويورك، اليوم السبت، إن هناك الكثير من الحروب في جميع أنحاء المنطقة والعالم ومعظمها مرتبط بقيام إسرائيل، مؤكدًا أن قبل قيام دولة الإحتلال لم يكن هناك الكثير من الإرهاب في العالم كما هو الوضع حاليًا.

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وأشار رئيس الوزراء الماليزي، إلي أن الفلسطينيين لم يتمكنوا من دخول المستوطنات المبنية على أرضهم، قائلًا: "لا يمكن لماليزيا أبدا قبول استيلاء إسرائيل الواضح على الأراضي الفلسطينية واحتلال القدس".

ووصف رد العالم على ممارسات إسرائيل بأنه ليس عادلا، مضيفا: "يمكن لإسرائيل أن تنتهك القانون والقواعد الدولية في العالم كما تشاء، وتستمر في الحصول على الدعم والحماية".

وأوضح أن الهيكل الحالي للأمم المتحدة لا يخدم السلام العالمي، مضيفا: "يجب أن نأتي بالهدف الحقيقي لهذا الهيكل العظيم، وأن نعاقب من يصنعون الحرب، ونجعل العالم يسوده السلام من أجل الجميع".

وشدد مهاتير، على وجوب تغيير حق النقض "فيتو" في الأمم المتحدة من أجل عالم أكثر عدالة.