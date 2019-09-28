إسرائيل تشيد بالمعاملة الحسنة من قطر مع الرياضيين

السبت 28 سبتمبر 2019 قطر واسرائيل كتب الدوحة - الخليج 365 أشاد حساب اسرائيلي في تويتر، اليوم السبت، بالمعاملة الحسنة للرياضيين بالدوحة.

وذكر حساب إسرائيل بالعربي قائلا "مراسل التليفزيون الاسرائيلي (قناة كان) ينقل من العاصمة القطرية الدوحة Advertisements مباريات المنتخب الإسرائيلي في بطولة العالم لألعاب القوى". وتابع "وأشار في تقريره إلى المعاملة المحلية المتميزة تجاه الضيوف من إسرائيل". ويشارك خمسة رياضيين إسرائيليين في الوفد الإسرائيلي لبطولة العالم لألعاب القوى التي افتتحت امس في العاصمة القطرية الدوحة.

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