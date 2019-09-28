إسرائيل تشيد بالمعاملة الحسنة من قطر مع الرياضيين

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السبت 28 سبتمبر 2019
قطر واسرائيل
كتب
الدوحة - الخليج 365
أشاد حساب اسرائيلي في تويتر، اليوم السبت، بالمعاملة الحسنة للرياضيين بالدوحة.
وذكر حساب إسرائيل بالعربي قائلا "مراسل التليفزيون الاسرائيلي (قناة كان) ينقل من العاصمة القطرية الدوحة
مباريات المنتخب الإسرائيلي
في بطولة العالم لألعاب القوى".
وتابع "وأشار في تقريره إلى المعاملة المحلية المتميزة تجاه الضيوف من إسرائيل".
ويشارك خمسة رياضيين إسرائيليين في الوفد الإسرائيلي لبطولة العالم لألعاب القوى التي افتتحت امس في العاصمة القطرية الدوحة.
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