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قطر ترفع العلم الإسرائيلي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

في ظل ما تُعانيه القضية الفلسطينية من محاولات لتصفيتها من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، ورغم الموقف الدولي الرافض للسياسة الصهيونية، تكشف تصرفات نظام الدوحة المُتتالية الداعمة لإسرائيل، كذب تصريحات المسؤولين القطريين بشأن دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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وأخيراً، تم الإعلان عن مشاركة 5 رياضيين إسرائيليين في الوفد الإسرائلي لبطول العالم لألعاب القوى، التي افتتحت أمس (الجمعة) في العاصمة القطرية الدوحة، فيما ينقل مراسل التلفزيون الإسرائيلي مباريات منتخب دولة الاحتلال في البطولة من العاصمة القطرية، مشيراً إلى المُعاملة المحلية المميزة تجاه الإسرائيليين.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أنه سيُسمح للوفد الإسرائيلي المشارك في بطولة العالم للجمباز برفع العلم الإسرائيلي في البطولة، في خيانة واضحة وصريحة لدماء شعبنا الفلسطيني والأمة العربية.

وهكذا، لا تتوقف قطر عن نسج علاقات التطبيع المُعلنة مع الكيان الصهيوني، التي تجاوزت المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية لتقتحم المجال الرياضي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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