شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا منعت واشنطن ظريف من زيارة مندوب إيران في الأمم المتحدة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت مصادر صحافية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تسمح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بزيارة المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في إحدى مستشفيات نيويورك.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته مجلة «فورين بوليسي» أمس (الجمعة)، فإن مجيد تخت روانجي موجود في مستشفى يقع خارج النطاق المُحدد للدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، ولهذا السبب، احتاج وزير الخارجية الإيراني إلى تصريح لزيارته.

Advertisements

ووفقاً لما ذكرته «فورين بوليسي»، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: «إن ظريف كان يرغب في زيارة زميل له في مستشفى يستخدم رعاية صحية ذات مستوى عالمي».

وأضافت: «لقد سجنت إيران بشكل غير قانوني عدة مواطنين أمريكيين لسنوات عديدة، وتُعاني عائلاتهم وأصدقاؤهم بسبب عدم تمكنهم من زيارة أحبائهم بحرية، ولقد أبلغنا الوفد الإيراني بأنه إذا تم إطلاق سراح مواطن أمريكي واحد، فسنُصدر تصريحاً بالزيارة».

يُشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين لم يردوا بعد على تقرير «فورين بوليسي».