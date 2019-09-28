لافروف ردا على تورط روسيا: نانسي أصيبت بالجنون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن مزاعم رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي بشأن دور روسي فيما بات يعرف بفضيحة أوكرانيا هي «جنون واضح من الشك والاضطهاد».
ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحقيق مساءلة تمهيدا لاتهامه بالتقصير ثم عزله بشأن تسريب لمكالمة هاتفية ضغط فيها على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل تشويه صورة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والمرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمنافسة ترمب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وقال لافروف «حسنا، إنه جنون من الشك، أعتقد أن ذلك واضح للجميع».
وكانت بيلوسي قالت في مقابلة على شبكة «إم إس إن بي سي» الأمريكية إن «هناك رئيسا للولايات المتحدة يطلب من دولة أخرى التدخل في الانتخابات الأمريكية، وسيتعين على الرئيس أن يرد على ذلك، وهما يعرفان مدى مخالفة ذلك، لذا فهو خطأ لأي دولة.. كما شهدنا تدخلا روسيا.. وبالمناسبة، أعتقد أن لروسيا دخلا في هذا».
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