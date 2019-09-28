هاري يلتقي رئيس أنجولا وزوجته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوهانسبيرج

اجتمع الأمير البريطاني هاري مع رئيس أنجولا جواو وزوجته آنا دياس لورنسو، قبل زيارة مشروع فيروس «إتش آي في» المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» في العاصمة لولندا، في اليوم السادس من زيارته لجنوب أفريقيا.

ويتوجه هاري بعد ذلك إلى مالاوي، حيث تشمل الجولة تكريم الجندي البريطاني، ماثيو تالبوت، الذي قتل في مايو الماضي، بينما كان يقوم بدورية لمكافحة عمليات الصيد غير المشروعة في حديقة «ليوندي ناشونال».