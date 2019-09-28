هنرييتا فور: ملايين الأطفال يستفيدون من دعم المملكة السخي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، مع المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» هنرييتا فور، مستجدات البرامج الموقعة بينهما لمساعدة الأطفال في جميع دول العالم، خاصة اليمن وسوريا ولاجئي الروهينجا، وسبل تعزيزها.

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وقدمت هنرييتا فور شكرها الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على دعمها السخي للمنظمة، والذي يسهم بشكل كبير في تنفيذ عدد من المشروعات الإنمائية التي يستفيد منها ملايين الأطفال في مختلف الدول التي تنفذ فيها المنظمة مشروعاتها.

والتقى الربيعة في مقر بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أمس، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، وبحثا معا الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المركز ولجنة الصليب الأحمر في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية الطارئة وخدمات إعادة التأهيل البدني للمصابين في اليمن ودول العالم الأخرى.

وأثنى بيتر ماورير على الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين في شتى أنحاء العالم.