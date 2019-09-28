التحالف يوجع الحوثيين في معقلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تجمعات وأسلحة لميليشيات الحوثي الانقلابية في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة.

وأكد المركز الإعلامي لمحور كتاف بصعدة في الجيش اليمني، أن «مقاتلات التحالف شنت غارات عدة على مجموعة من المواقع الخاصة بالحوثيين في محور كتاف - صعدة».

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واستهدفت الغارات تجمعات للحوثيين متحصنة بكهوف، وعربات تحمل مقاتلين وأسلحة وذخائر تابعة لهم، في شدا والظاهر ورازح، وقصفت القوات السعودية أمس مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة، كما شنت سلسلة غارات على مواقع ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظتي حجة، واستهدفت عددا من الأهداف والتعزيزات الحوثية المتفرقة، في مديريتي «حرض» و»بكيل المير» بمحافظة حجة.

من جهة أخرى، كشف رئيس المركز اليمني الهولندي للحقوق والحريات المحامي ناصر القداري أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 258 انتهاكا تتعلق بحقوق الإنسان خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، بعد أن اختطفت في أغسطس الماضي 76 مدنيا.

وقال في ندوة «حقوق الإنسان» التي أقيمت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إن ميليشيات الحوثي نظمت حملات اختطاف واعتقال واسعة وممنهجة للمواطنين، حيث جرى توثيق 76 حالة اختطاف خلال أغسطس 2019، تنوعت بين اختطافات وإخفاء قسري وحالات تعذيب، منها 23 حالة اختطاف وإخفاء قسري لتجار في منطقة الفاخر شمال محافظة الضالع، و19 حالة اعتقال تعسفي في محافظة إب، و7 حالات اختطاف وتعذيب في محافظة الحديدة، و3 حالات خطف وتعذيب في محافظة ذمار، إضافة إلى 12 حالة إخفاء في محافظة صنعاء، و4 حالات اعتقال في محافظة ريمة، و7 حالات اختطاف في محافظة حجة، إضافة إلى حالة تعذيب في محافظة تعز، مبينا أن ميليشيات الحوثي ارتكبت أيضا 258 انتهاكا خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي.