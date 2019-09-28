بغداد تستهجن تصريحات سفير الملالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، تصريحات السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، حول استهداف القوات الأمريكية في العراق، في حال استهدفت الولايات المتحدة بلاده.

وشدد على أن «العراق لن يصبح ساحة للصراع بين أي متصارعين». وقال «العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أمريكا، وأكدنا أن الأراضي العراقية خط أحمر»، وأضاف أن «العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأمريكية على أراضيه».

وكان السفير الإيراني قد قال، في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية إن «إيران ستستهدف القوات الأمريكية في العراق، في حال تعرضها لأي اعتداء»، وأضاف «سنقصف الأمريكيين في العراق أو أي مكان آخر إذا استهدفت إيران». واتهم مسجدي خلال المقابلة الولايات المتحدة بـ «التدخل في شؤون المنطقة والعراق»، لكنه نفى «تدخل بلاده في شؤون العراق الداخلية».