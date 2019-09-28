شكرا لقرائتكم فيديو.. استهداف حوثي لسوق شعبي وأحياء سكنية بالحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، سوقاً شعبياً في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غربي اليمن، مرتكبة جريمة جديدة بحق المواطنين.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي، إن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة سوق الطور بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة في ذروة تسوق المواطنين الذين يرتادون سوق الطور لشراء متطلباتهم من السلع وغيرها.

وأكد أن القصف أسفر عن إصابة عشرة مواطنين، بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة، مشيراً إلى أن جريمة قصف سوق الطور في مديرية التحيتا تعد جريمة جديدة ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين تضاف إلى جرائمهم التي يرتكبونها يوميا بقصفهم للأحياء والمنازل والأسواق والأماكن العامة.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن جريمة قصف سوق الطور تؤكد إصرار الميليشيات الحوثية على نسف اتفاق السويد واستمرار خرقهم لقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، وتصعيدا خطيرا يشير إلى استعدادهم لتفجير الوضع عسكريا.

وتوعد بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، وأن القوات المشتركة سترد على مرتكبي هذه الجرائم بقوة وستضع حدًا لهمجية الميليشيات الحوثية.

وهرعت الفرق الطبية التابعة للمقاومة المشتركة إلى سوق الطور وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى الميداني في الدريهمي لتلقي العلاج.

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كما أطلقت ميليشيات الحوثي عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على حي سكني في المدينة التحيتا، وسقطت على أحد منازل المواطنين وألحقت به أضراراً بالغة، فيما سقطت قذائف أخرى بالقرب من منازل أخرى.

وأفاد بيان للمركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الميليشيات أطلقت قذائف مدفعيتها على منازل المواطنين في حي سكني آخر بذات المدينة، وسقطت قذيفة في منزل المواطن يوسف الشامي وأدت إلى سقوط ضحايا من سكان المنزل حسب إفادة المواطنين.

ونشر المركز مقطع فيديو للأضرار التي تسبب بها القصف الحوثي على الأحياء السكنية في مدينة التحيتا.

تزامن ذلك مع كسر القوات المشتركة، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه مدينة التحيتا مركز المديرية، حيث دارت اشتباكات عنيفة وتبادل إطلاق نار كثيف بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ودفعت الميليشيات الحوثية، للمرة الثالثة في ثلاثة أيام متتالية، تعزيزات كبيرة صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري، إن التعزيزات الحوثية القادمة من مناطق سيطرتها تصل على دفعات متفرقة إلى تخوم منطقة الجبلية يرافقها استهداف مكثف تشنه الميليشيات على مواقع القوات المشتركة المتمركزة في مناطق متفرقة من الجبلية.

وتواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية، خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين.