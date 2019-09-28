نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي 3 صور توّثق وهو يتحدث عبر خدمة الـVideo Call مع مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي في مستشفى في نيويورك.
وكتب ظريف ان "بفضل التكنولوجيا، تمكنت من رؤية والتحدث مع صديقي منذ 40 عامًا وسفيرنا في الأمم المتحدة، الموجود في المستشفى هنا في نيويورك على بعد بضعة مبانٍ فقط".
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أنّ ظريف لن يتمكن من زيارة مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة في مستشفى في نيويورك إلا إذا أفرجت إيران عن مواطن أميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يتحدى قرار الخارجية الأميركية ويطمئن على مندوب إيران لدى الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.