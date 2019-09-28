ظريف يتحدى قرار الخارجية الأميركية ويطمئن على مندوب إيران لدى الأمم المتحدة

نشر وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي 3 صور توّثق وهو يتحدث عبر خدمة الـVideo Call مع مندوب بلاده لدى ​الأمم المتحدة​ مجيد تخت راونجي في ​مستشفى​ في نيويورك.

وكتب ظريف ان "بفضل التكنولوجيا، تمكنت من رؤية والتحدث مع صديقي منذ 40 عامًا وسفيرنا في الأمم المتحدة، الموجود في المستشفى هنا في نيويورك على بعد بضعة مبانٍ فقط".

وكانت ​الخارجية الأميركية​ أعلنت أنّ ظريف لن يتمكن من زيارة مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة في مستشفى في نيويورك إلا إذا أفرجت إيران عن مواطن أميركي.