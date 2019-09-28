الخارجية المصرية تعرب لروسيا عن تطلعها لاستئناف رحلات الطيران

أعربت مصر ​وزارة الخارجية المصرية​ عن تطلعها لاستئناف رحلات الطيران الروسية للمقاصد السياحية المصرية، مشيرةً إلى أن "وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ التقى نظيره الروسي، ​سيرغي لافروف​، على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة وأعرب له عن تطلع مصر لاستئناف رحلات الطيران الروسية للمقاصد السياحية في مصر".

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