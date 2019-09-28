رويترز: إصابة 10 أشخاص في حريق بناقلتي نفط في كوريا الجنوبية

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء عن "إصابة 10 عمال بأحد الموانئ الكورية الجنوبية إثر نشوب حريق في ناقلتي نفط"، موضحةً أن "انفجارا وقع على متن ناقلة ​النفط​ "ستولت غروينلاند" والتي كان على متنها 25 من البحارة بينهم روس وفلبينيون".

وأشارت إلى أن الحريق امتد إلى ​ناقلة نفط​ أخرى راسية في مكان قريب وهي الناقلة "باو داليان"، والتي تبلغ حمولتها تسعة آلاف طن وعلى متنها 21 شخصا"، لافتةً إلى أنه "جرى إنقاذ جميع البحارة على متن الناقلتين لكن عشرة، معظمهم يعملون في ​الميناء​، أصيبوا".