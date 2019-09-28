مقتل ثمانية مدنيين وفقدان تاسع بهجوم في شمال بوركينا فاسو

قتل ثمانية مدنيين في هجوم على قرية كومسيلغا في منطقة زيمتانغا على بعد حوالى عشرين كلم من مدينة كونغوسي بشمال ​بوركينا فاسو​، وفق ما افادت مصادر أمنية.

وذكر مصدر أمني لفرانس برس إن "مسلحين هاجموا صباح السبت قرية كومسيلغا وقتلوا ثمانية من السكان"، فيما اورد مصدر أمني آخر أن "احد سكان القرية اعتبر مفقودا بعدما خطفه المهاجمون".

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