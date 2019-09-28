علق النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ما أشيح عن سحب السوريين للدولار من الاسواق ال​لبنان​ية، قائلا: "وجدوها، ​الدولار​ يتم تهريبه من لبنان إلى ​سوريا​، كيف؟، السوريون يسحبون الدولارات من آلات السحب ATM، كأنك عم تقول سرقوا ​نهر العاصي​ بالشاليمو تبع البيبسي! هكذا قال بعض التافهين في ال​سياسة​ و​الإقتصاد​ اللبناني،على فكرة، سوريا اليوم أعلنت 24/24 كهرباء لديها بعد 6 سنين حرب، ونحنا وين؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: القول إن السوريين يسحبون الدولارات من ATM كالقول إنهم سرقوا العاصي بالشاليمو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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