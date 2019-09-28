وفاة طفل سقوطا من شباك سيارة والده في جرد فنيدق

أفادت معلومات ​صحفية​ بأنه "أثناء قيادة المواطن م. ز، من بلدة ​فنيدق​، سيارته ومعه أفراد عائلته، سقط نجله موعد. ز البالغ من العمر 6 سنوات من شباك السيارة، في محلة جرد فنيدق، تم نقله إلى ​مستشفى​ الحبتور في حرار، حيث ما لبث أن فارق ​الحياة​ متأثرا باصابته".

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