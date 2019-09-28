رد عضو عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، قائلا "عماد، بالفم الملآن اتهمت وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بمهاجمة حاكم ​مصرف لبنان​، وحين طلبنا ما هو بديهي، برهان ام دليل ام مستند، هاجمت ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، وكل ما في الامر، انه طلب منك العودة إلى ​التعيينات​، منحكي بالشرق، و​القوات​ بالغرب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي ردا على واكيم: "منحكي بالشرق و"القوات" بالغرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.